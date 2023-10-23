Завтра столицу и область ожидает переменная облачность, но без дождей.

Украинцам рассказали, какая погода будет в Киеве и области во вторник, 24 октября. Скорее всего, преждевременно готовить на завтра зонтики не стоит.

За данными Украинского гидрометеорологического центра, осадков с дождями не будет, хотя день будет сопровождать переменная облачность.

Завтра в Киевской области будет наблюдаться северо-западный ветер, с порывами до 7-12 м/с. Ночью температура будет на уровне 5-10°, но днем столбик термометра поднимется до 11-16°;

Видео дня

В Киеве может быть немного холоднее: на ночь прогнозируют 7-9°, а на день около 15°.

Метеоролог заявила о "перестройке" погоды в Украине

На прошлой неделе заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова заявила, о "перестройке" погодных условий в Украине. По ее словам, за последние годы стало выпадать гораздо меньше осадков, но этот год в корне отличается - уже начиная с апреля Украину накрыли обильные дожди. Чего ждать от изменений климата в будущем - читай здесь.

Вас также могут заинтересовать новости: