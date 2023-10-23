Наталка Диденко рассказала, где возможен небольшой дождь.

Во вторник, 24 октября, в Украине ожидается умеренно теплая погода, прогнозирует известная синоптик Наталка Диденко.

"Будет преобладать сухая погода, не без утренних туманов, конечно", - отметила она.

Погода 24 октября - температура воздуха и осадки

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17, на юге +16…+22, на северо-востоке +10…+13 градусов, уверена синоптик.

Видео дня

По ее прогнозу, на большинстве территорий будет сухо, только в северной части есть вероятность небольшого дождя.

Погода в Киеве - прогноз на 24 октября

Как добавила Наталка Диденко, в Киеве 24 октября ожидается местами слабый дождь, а температура воздуха за день около +13 градусов.

Погода 23 октября

Ранее УНИАН писал, что неделя в Украине начнется с дождливой погоды.

Прогнозировалось, что в понедельник, 23 октября, зонтики понадобятся жителям почти всех областей. Синоптики предупреждали о ветре (юго-западный, западный - 7-12 м/с), в северных областях порывы до 15-20 м/с.

Кроме того, ожидалось, что в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбик термометра ночью покажет +11°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать новости: