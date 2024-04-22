Большие температурные аномалии, как в начале апреля, уже не ожидаются, но температура все же будет повышаться.

Аномальной 30-градусной жары до конца весны в Украине не ожидается, но температура все же будет повышаться до +25. Об этом в интервью 24 каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Она акцентировала, что надежный прогноз о том, каких значений может достичь температура воздуха, синоптики могут дать только за пять суток. Когда же речь идет о большем сроке, то можно говорить лишь о тенденциях.

"Согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны", - говорит Балабух.

Однако, по ее словам, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов. Особенно это вероятно на юге Украины.

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Вера Балабух говорит, что нынешнее лето в Украине будет теплым, но не жарким. Средняя температура воздуха, вероятно, будет превышать норму. на 1-2 градуса. В то же время осадков, по ее данным, выпадет в пределах климатической нормы. Периоды длительной жары маловероятны.

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