Специалист отметила, что лето будет без аномальной жары.

Нынешнее лето в Украине будет теплым, но не жарким. Средняя температура воздуха, вероятно, на 1-2 градуса будет превышать норму.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказаламетеоролог Вера Балабух. Она детализировала, что в течение летнего сезона будут преобладать воздушные массы из Атлантики, которые принесут умеренную влажность и тепло в Украину. "Периоды длительной жары маловероятны", - отметила она.

"Погода зимой была чрезвычайно благоприятная. Даже весной к нам пришло лето, которое очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары", - рассказала специалист.

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Балабух добавила, что летом аномально большого количества осадков не прогнозируется. "Вероятно, что осадков за сезон выпадет в пределах климатической нормы", - сказала она.

Метеоролог добавила, что наиболее неустойчивой погода в Украине бывает в июле. "В течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Это лето не станет исключением", - констатировала она.

Аномально теплая погода весной

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила, почему еще неделю назад в Украине стояла аномальная жара.

Она уточнила, что горячие температуры, которые украинцы наблюдали в конце марта - в середине апреля на самом деле несвойственны нашему климату.

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