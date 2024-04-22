По словам метеоролога, на погодные процессы влияет ряд факторов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что связи между погодой зимой, весной и летом нет. По ее словам, погода в течение сезона зависит от типа циркуляции атмосферы, который будет преобладать в регионе. Она добавила, что на эти процессы влияет много различных аспектов, среди которых главную роль играет океан.

"Когда мы говорим о погоде в течение длительных периодов, таких как месяц, или сезон, то она будет зависеть от циркуляционных процессов большого масштаба и прежде всего от тех процессов, которые происходят в Мировом океане. Большое влияние на погоду многих регионов нашей планеты имеют процессы, которые наблюдаются в экваториальных широтах Тихого океана, в частности, периодическое колебание температуры поверхности океана", - объяснила она в интервью 24 каналу.

Балабух отметила, что положительные аномалии температуры океана называются "Эль-Ниньо", а отрицательные "Ла-Нинья". Таким аномалиям соответствует колебания атмосферного давления, что называется "Южное колебание".

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"Эти процессы приобретают наибольшую интенсивность в холодный период. В годы, когда наблюдается "Эль-Ниньо", над аномально теплой океанической поверхностью образуется мощный циклон, который приносит теплый влажный воздух из тропиков на американский континент. Над аномально холодной поверхностью, в годы "Ла-Нинья", наоборот, формируется мощный антициклон, в системе циркуляции которого на американский континент поступает холодный арктический воздух. Благодаря тому, что Земля вращается вокруг своей оси, эти воздушные массы движутся с запада на восток, меняясь на своем пути, и в конце концов попадают в Атлантику и на Европейский континент", - подчеркнула метеоролог.

По ее словам, в годы с "Эль-Ниньо" температура воздуха на Земле становится выше, а с "Ла-Нинья" снижается. В прошлом году наблюдалось "Эль-Ниньо", поэтому глобальная средняя температура воздуха за год оказалась самой высокой в течение всего периода инструментальных наблюдений за погодой, возможно, даже за последние 100 лет.

"Такая высокая температура воздуха была обусловлена не только влиянием "Эль-Ниньо". Этому способствовала большая концентрация парниковых газов, которая была самой высокой за последние 2000 лет, и повышенная солнечная активность. Сейчас активность "Эль-Ниньо" уменьшается и переходит к нейтральной фазе. Постепенно начинает формироваться "Ла-Нинья", которая будет способствовать снижению глобальной температуры воздуха", - подытожила Балабух.

Погода в Украине: последние новости

Ранее УНИАН рассказал, какой будет погода в понедельник, 22 апреля. По данным синоптиков, этот день в Украине будет дождливым и прохладным.

В Укргидрометцентре сообщили, что дожди завтра будут идти по всей территории страны. Ночью - на севере и в большинстве центральных областей, днем - по всей Украине. Только на востоке осадки будут незначительными. На юге страны ожидаются местами грозы.

В Киеве 22 апреля ожидается облачная погода, ночью будет идти дождь, днем - без значительных осадков. Температура воздуха - ночью +4-6°, днем +12-14°.

Также сообщалось, что в Одессе бушует непогода, которая началась еще 20 апреля. Поэтому мэр города Геннадий Труханов призвал жителей без особой необходимости не покидать свои дома.

"Обращаюсь ко всем, особенно к пожилым людям и горожанам с маленькими детьми. Пожалуйста, минимизируйте сегодня свое передвижение по улицам города. Также просьба к водителям - не оставлять свои машины на дорогах и тротуарах. Вы мешаете работе коммунальной техники!" - отметил он.

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