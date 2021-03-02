Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях в четырех областях Украины

Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Возможно подтопление хозяйственных сооружений / Фото УНИАН

В период с 3 по 5 марта в четырех областях Украины повысится уровень воды.

Читайте также Завтра в Киеве будет солнечно и потеплеет до +8°Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Так, продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м с выходом воды и последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

"Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопления сельхозугодий в приречных населенных пунктах Старовыжевского, Ратневского, Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Эмильчинского района Житомирской области и г. Червоноград (Солокия, приток Западного Буга во Львовской обл.) (уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реке Рата у Междуречья возможно превышение отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов, домов в селах Селец, Междуречье (уровень опасности оранжевый).

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