Оттепель продолжается: завтра украинцев ждет теплый солнечный день (карта)

16:30, 2 марта 2021
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Дожди покинули страну.

Завтра в Украине продолжит таять снег / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине продолжит таять снег / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 3 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Дожди покинут Украину - ожидается теплый сухой день. Температурный максимум будет достигнут на Ивано-Франковщине: здесь температура поднимется до +13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Пойдет снег: в Укргидрометцентре удивили прогнозом на длинные выходные

  • В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
  • В Чернигове - малооблачно, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.
  • Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.
  • В Луцке - облачность с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
  • В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью 0°, днем +6°.
  • В Тернополе 3 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +13°.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+7°.
  • В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью -3°, днем +6°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+6°.
  • В Одессе 3 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Херсоне в среду ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
  • В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°. 
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото УНИАН

Народные приметы 3 марта

3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

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Автор: Елена Пилипчак

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