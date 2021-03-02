Оттепель продолжается: завтра украинцев ждет теплый солнечный день (карта)
Дожди покинули страну.
В среду, 3 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Дожди покинут Украину - ожидается теплый сухой день. Температурный максимум будет достигнут на Ивано-Франковщине: здесь температура поднимется до +13°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
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- В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
- В Чернигове - малооблачно, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.
- Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.
- В Луцке - облачность с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
- В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью 0°, днем +6°.
- В Тернополе 3 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +13°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+7°.
- В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью -3°, днем +6°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+6°.
- В Одессе 3 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -2°...+5°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
Народные приметы 3 марта
3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+14°... -1°
- Киев+5°... -1°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+9°... -3°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+7°... -3°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... +1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+12°... 0°
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-2° / +7°
Влажность:52 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:41
Закат18:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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