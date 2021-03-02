Оттепель продолжается: завтра украинцев ждет теплый солнечный день (карта)

Дожди покинули страну.

Завтра в Украине продолжит таять снег / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 3 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Дожди покинут Украину - ожидается теплый сухой день. Температурный максимум будет достигнут на Ивано-Франковщине: здесь температура поднимется до +13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.

В Чернигове - малооблачно, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.

Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Луцке - облачность с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.

В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью 0°, днем +6°.

В Тернополе 3 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +13°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+7°.

В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+6°.

В Одессе 3 марта - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.

В Херсоне в среду ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.

В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -2°...+5°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото УНИАН

Народные приметы 3 марта

3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

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