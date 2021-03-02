Пойдет снег: в Укргидрометцентре удивили прогнозом на длинные выходные

12:28, 2 марта 2021
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Наступления настоящей весны в ближайшее время ожидать не следует.

На 8 Марта может пойти снег / Фото ua.depositphotos.com
На 8 Марта может пойти снег / Фото ua.depositphotos.com

На ближайших длинных выходных (6-8 марта) будет достаточно прохладно.

Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

"В пределах 5-7 градусов": синоптик рассказал о потеплении в Украине

"Уже понятно, что температура понизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", - сказал он.

Ночи, скорее всего, будут морозными. Днем температура будет немного выше 0 градусов.

Приход настоящей весны не следует ожидать в ближайшее время, предупредил синоптик. В частности, нескоро закончатся ночные морозы.

"Это даже не заморозки, а отрицательные температуры ночью. Такое явление характерно для марта и даже для начала апреля и соответствует климатической норме", - пояснил Мурмыло.

Прогноз погоды на март в Украине

В марте ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков.

Как отмечается, средняя месячная температура предполагается на уровне 0°...+6°, а в Крыму до +3°, что близко к средним многолетним значениям.

"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, обычно средняя месячная температура в марте составляет -3°... +2°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29° тепла.

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Автор: УНИАН

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