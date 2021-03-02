Пойдет снег: в Укргидрометцентре удивили прогнозом на длинные выходные
Наступления настоящей весны в ближайшее время ожидать не следует.
На ближайших длинных выходных (6-8 марта) будет достаточно прохладно.
Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
"В пределах 5-7 градусов": синоптик рассказал о потеплении в Украине
"Уже понятно, что температура понизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", - сказал он.
Ночи, скорее всего, будут морозными. Днем температура будет немного выше 0 градусов.
Приход настоящей весны не следует ожидать в ближайшее время, предупредил синоптик. В частности, нескоро закончатся ночные морозы.
"Это даже не заморозки, а отрицательные температуры ночью. Такое явление характерно для марта и даже для начала апреля и соответствует климатической норме", - пояснил Мурмыло.
Прогноз погоды на март в Украине
В марте ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков.
Как отмечается, средняя месячная температура предполагается на уровне 0°...+6°, а в Крыму до +3°, что близко к средним многолетним значениям.
"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, обычно средняя месячная температура в марте составляет -3°... +2°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29° тепла.
- Винница+7°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+14°... -1°
- Киев+5°... -1°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+9°... -3°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+7°... -3°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... +1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+12°... 0°