Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду - синоптик

Завтра осадки в Украине маловероятны.

Уже в четверг в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В среду и четверг в Украине будет хозяйничать антициклон Jacqueline, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра осадки в Украине маловероятны. Ожидается ветер западного происхождения.

Температура воздуха в среду в течение дня +5°...+10°, на востоке и северо-востоке +2°...+5°.

В четверг потеплеет до + 6°...+13°, в западных областях до +10°...+15°.

В Киеве 3-го марта также ожидается солнце и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем предполагается до +6°, 4-го марта до +11°.

В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание.

Прогноз погоды в Украине на долгие выходные

На ближайших длинных выходных (6-8 марта) будет довольно прохладно.

"Уже понятно, что температура снизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", - рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

Ночи, скорее всего, будут морозными. Днем температура будет чуть выше 0 градусов.

Приход настоящей весны не следует ожидать в ближайшее время, предупредил синоптик. В частности, нескоро закончатся ночные морозы.