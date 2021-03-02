Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду - синоптик
Завтра осадки в Украине маловероятны.
В среду и четверг в Украине будет хозяйничать антициклон Jacqueline, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Завтра осадки в Украине маловероятны. Ожидается ветер западного происхождения.
Температура воздуха в среду в течение дня +5°...+10°, на востоке и северо-востоке +2°...+5°.
В четверг потеплеет до + 6°...+13°, в западных областях до +10°...+15°.
В Киеве 3-го марта также ожидается солнце и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем предполагается до +6°, 4-го марта до +11°.
В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание.
Прогноз погоды в Украине на долгие выходные
На ближайших длинных выходных (6-8 марта) будет довольно прохладно.
"Уже понятно, что температура снизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", - рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.
Ночи, скорее всего, будут морозными. Днем температура будет чуть выше 0 градусов.
Приход настоящей весны не следует ожидать в ближайшее время, предупредил синоптик. В частности, нескоро закончатся ночные морозы.
"Это даже не заморозки, а отрицательные температуры ночью. Такое явление характерно для марта и даже начала апреля и соответствует климатической норме", - пояснил Мурмыло.
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