Завтра в Украине будет солнечно и без сильных морозов (карта)

В Киеве 27 декабря будет солнечно.

Прогноз погоды 27 декабря / фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в воскресенье, 27 декабря, будет солнечной и не холодной. Минусовую температуру прогнозируют только в восточных областях. Впрочем, столбик термометра опуститься лишь до -1...+2 градусов.

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На смену влажным фронтам в Украину придет антициклон, который высушит воздух и разгонит облака. Об этом своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер в воскресенье будет порывистым, некомфортным – сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.

"Гонять за подарками и предновогодними покупками можно будет безопасно и не скользко. Периодически можно задирать голову и смотреть либо на красивые облака, либо на солнце", – рассказала синоптикиня.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет в западных областях. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов, а на небе будет светить солнце. На востоке страны будет немного холоднее – столбик термометра опустится до -1...+2 градусов. Однако погода также будет солнечной.

На юге температура составит 0...+3 градусов. Небо затянется тучами, из которых периодически будет выглядывать солнце. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.

В Киеве 27 декабря будет солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Существенных осадков в столице синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря

Ужгород - + 2...+4

Львов - +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь - 0...+2

Черновцы -0...+2

Хмельницкий - 0...+2

Луцк - +1...+3

Ривне - + 1...+3

Житомир - 0...+2

Винница - 0...+2

Одесса - +1...+3

Николаев - +1...+3

Херсон - 0...+2

Симферополь - +1...+3

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы - 0...+2

Чернигов - 0...+2

Сумы - -1...+1

Полтава--1...+1

Днепр-0...+2

Запорожье-0...+2

Донецк - +0...+2

Луганск - -1...+1

Харьков - 0...+2

Киев - -1...+1

Прогноз погоды на 27 декабря

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