Завтра в Украине будет солнечно и без сильных морозов (карта)
В Киеве 27 декабря будет солнечно.
Погода в Украине в воскресенье, 27 декабря, будет солнечной и не холодной. Минусовую температуру прогнозируют только в восточных областях. Впрочем, столбик термометра опуститься лишь до -1...+2 градусов.
На Украину надвигается антициклон: синоптик рассказала о снеге и солнце на выходных
На смену влажным фронтам в Украину придет антициклон, который высушит воздух и разгонит облака. Об этом своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ветер в воскресенье будет порывистым, некомфортным – сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.
"Гонять за подарками и предновогодними покупками можно будет безопасно и не скользко. Периодически можно задирать голову и смотреть либо на красивые облака, либо на солнце", – рассказала синоптикиня.
По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет в западных областях. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов, а на небе будет светить солнце. На востоке страны будет немного холоднее – столбик термометра опустится до -1...+2 градусов. Однако погода также будет солнечной.
На юге температура составит 0...+3 градусов. Небо затянется тучами, из которых периодически будет выглядывать солнце. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.
В Киеве 27 декабря будет солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Существенных осадков в столице синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря
Ужгород - + 2...+4
Львов - +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь - 0...+2
Черновцы -0...+2
Хмельницкий - 0...+2
Луцк - +1...+3
Ривне - + 1...+3
Житомир - 0...+2
Винница - 0...+2
Одесса - +1...+3
Николаев - +1...+3
Херсон - 0...+2
Симферополь - +1...+3
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы - 0...+2
Чернигов - 0...+2
Сумы - -1...+1
Полтава--1...+1
Днепр-0...+2
Запорожье-0...+2
Донецк - +0...+2
Луганск - -1...+1
Харьков - 0...+2
Киев - -1...+1
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- Винница+3°... -3°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+4°... -3°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+3°... -3°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк+2°... -3°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+1°... -4°
- Симферополь+12°... +3°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+2°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+2°... -3°