Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

В Одессе 23 ноября будет ветрено. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Синоптики обнародовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

По их данным, днем в Одессе и Одесской области ожидается северо-западный ветер, скорость порывов которого будет 15-20 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

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Справка УНИАН. І уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода 23 ноября - прогноз по Одесской области

В субботу в Одесской области будет облачно с прояснениями. Утром, по данным синоптиков, ожидаются осадки. Местами осадки будут значительные, а днем уже будет без существенных осадков. Утром местами метель местами метель.

Ветер днем будет северо-западный, 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0°...+5°. На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 метров.

по г. Одессав Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Утром осадки, а днем будет без существенных осадков.

Ветер днем будет северо-западный, 15-20 м/с, а столбики термометров ночью и днем покажут +3°...+5°.

В целом, по данным синоптиков, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья 23 ноября будет определять циклон Renate, который характеризуется сильным ветром, местами с порывами 25-28 м/с, значительными осадками, преимущественно в виде дождя.

С 24 ноября на смену циклону придет антициклон Burhard, который принесет существенные изменения погоды: уже будет преимущественно без существенных осадков, ожидается ослабление скорости ветра, а также постепенное снижение температуры воздуха до отрицательных значений. В частности, температура ночью будет -1...-6°, а днем 0...+5°.

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