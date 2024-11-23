По всей стране будет ветрено.

Суббота, 23 ноября, в Украине будет мокрой и ветреной. Осадки постепенно покинут запад и север страны, но будут сильными на востоке, в большинстве южных и центральных областей. Также ожидаются сильные температурные контрасты: от 0° на севере до +16° на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины в субботу будет преимущественно сухо и немного облачность. Мокрый снег ожидается только на Прикарпатье - в Ивано-Франковской области. Столбики термометров покажут 0°...+4°.

На севере Украины сегодня будет холодно. Тут температура ожидается в пределах 0°...+1°, только в Сумской области еще будет до +8°. День будет пасмурный, на Сумщине мокрый снег.

Видео дня

Жителей востока Украины сегодня ждет пасмурная, но теплая погода. Тут ожидаются дожди, а воздух прогреется до +13°...+15°.

В центральной части Украины тепло, как и на севере, распределится неравномерно. В Винницкой области будет +1° и ожидается снег, в Черкасской - до +8°, а на остальной территории будет от +10° до +14°, дожди и мокрый снег.

На юге страны сегодня будет тепло. Тут в течение дня ожидается до +13°...+16°, но будет пасмурно и дождливо.

23 ноября - какой сегодня праздник, приметы

23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Ореста, Константина и Юрия.

Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то много снега еще долго не будет. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

Вас также могут заинтересовать новости: