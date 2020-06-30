Киевлян предупредили о грозах 30 июня

Объявлен I уровень опасности.

Киевлян предупредили о грозе / фото УНИАН

Во вторник, 30 июня, в Киеве ожидаются грозы.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 июня в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Напомним, во вторник, 30 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.