Киевлян предупредили о грозах 30 июня
Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 30 июня, в Киеве ожидаются грозы.
Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Днем 30 июня в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
На природе следует спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Напомним, во вторник, 30 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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- Донецк+30°... +17°
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