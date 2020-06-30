Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине

09:41, 30 июня 2020
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Днем грозы ожидаются в северных, центральных и южных регионах

Синоптики предупредили о грозе и граде в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозе и граде в Украине / фото УНИАН

Во вторник, 30 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 июня ночью в западной части, днем в северных, центральных и южных областях грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; ночью в западных областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 30 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +33°.

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Теги: #погода#Гроза
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