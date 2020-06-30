Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине

Днем грозы ожидаются в северных, центральных и южных регионах

Синоптики предупредили о грозе и граде в Украине / фото УНИАН

Во вторник, 30 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 июня ночью в западной части, днем в северных, центральных и южных областях грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; ночью в западных областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 30 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +33°.