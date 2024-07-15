А сегодня в столице ожидается пик жары.

15 июля в Киеве возможен исторический температурный рекорд, а уже через несколько дней в столице станет свежее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"День обещает в столице температурный пик из всех возможных. Потому что днем 15-го июля в Киеве ожидается +36...+39 градусов, и, возможно, местами до +40 градусов", - предупредила она.

Однако, по данным синоптика, вечером в понедельник в Киеве может кратковременно усилиться ветер, который поможет немного остыть после рекордной столичной жары.

Видео дня

Уже вскоре температура в Киеве наконец начнет снижаться.

"И хотя 16-е и 17-е июля еще попекут лютыми градусами, однако... 18-го июля жара ощутимо охлянет в столице", - порадовала Наталка Диденко и опубликовала синоптическую карту для этого дня.

Может ли быть в Украине +50 - объяснение синоптика

В Украине очень жарко, Укргидрометцентр прогнозирует температуру около +40 градусов. В то же время пользователи в сети делятся фотографиями, где на домашних термометрах видно отметки +50 или даже +60 градусов.

Синоптики объяснили, что в городах и возле домов или под прямыми солнечными лучами обычный термометр может показывать гораздо более высокую температуру воздуха, чем та, которую спрогнозировали синоптики.

В каждой точке города температура будет немножко разной, поэтому температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. "Прогнозируют именно вот эту температуру воздушной массы в приземном слое атмосферы на специально оборудованных площадках", - говорят синоптики.

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