В этом году погода в октябре в столице будет прохладной, но довольно солнечной.

В этом году погода в октябре будет прохладной и довольно сухой. Осадки в Киеве ожидаются лишь в середине месяца.

Об этом свидетельствуют данные мирового погодного портала wisemeteo.

По данным синоптиков, осень-2022 в Киеве вцелом будет прохладной. По сравнению с осенью 2021 года осень осень в этом году будет более сухой.

Видео дня

В октябре же температурный фон в Киеве будет низким. По данным портала, в начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Тем не менее - это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

В середине октября ожидаются дожди, большинство из них выпадет примерно с 17 по 18 октября.

Конец октября в Киеве будет солнечным и прохладным. Днем температура ожидиается в пределах +9°...+13°.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу будет холодать, вырастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

Вас также могут заинтересовать новости: