Киевлян призвали быть особенно внимательными в этот день.

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 30 декабря ожидается туман. По данным синоптиков, видимость составит, ориентировочно, от 200 до 500 метров, сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Киеве объявлен І уровень опасности, желтый. Синоптики призвали жителей столицы быть особенно внимательными и осторожными в этот день.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Кроме того, в КГГА дали несколько советов для водителей по управлению транспортным средством в тумане. В частности, рекомендуется снизить скорость движения, а при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

Также в КГГА призвали водителей держать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами и при остановке включать аварийную световую сигнализацию. Помимо этого следует избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - добавили в КГГА.

Погода в Украине на 30 декабря

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 30 декабря, днем в Украине станет чуть теплее, так как воздух в большинстве областей прогреется до +1°...+4°, а в Винницкой и Ивано-Франковской температура повысится до +5°...+6°. Без осадков.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит +1°, а днем - до +4°.

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