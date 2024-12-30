30 декабря осадков в Украине не будет / фото УНИАН
В понедельник, 30 декабря, днем в Украине станет чуть теплее, ведь воздух в большинстве областей прогреется до +1°...+4°, а в Винницкой и Ивано-Франковской температура повысится до +5°...+6°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +3°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
- В Тернополе 30 декабря ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице сегодня будет 0°...+5°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+1°.
- В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, мокрый снег, 0°...+4°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.
30 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды
30 декабря - Данила. Кая погода в этот день, таким будет и май. Если в этот день тепло, то и 7 января будет тепло.