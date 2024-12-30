Столбики термометров в большинстве областей покажут +1°...+4°.

В понедельник, 30 декабря, днем в Украине станет чуть теплее, ведь воздух в большинстве областей прогреется до +1°...+4°, а в Винницкой и Ивано-Франковской температура повысится до +5°...+6°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +3°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Тернополе 30 декабря ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет 0°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+1°.

В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, мокрый снег, 0°...+4°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.

30 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

30 декабря - Данила. Кая погода в этот день, таким будет и май. Если в этот день тепло, то и 7 января будет тепло.

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