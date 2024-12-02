Температура была близкой к норме, а вот осадков оказалось больше, чем обычно.

В этом году киевляне пережили довольно влажный ноябрь. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 51 мм, или 111% климатической нормы", - говорят синоптики.

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в ноябре в Киеве равнялась +2,7°С, что на 0,1°С выше климатической нормы

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Холоднее всего в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -5,8°С, а теплее всего - 2 ноября, когда максимальная температура после полудня достигла +12,4°С.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине сохранится преимущественно стабильная погода, температурные показатели будут оставаться в пределах климатической нормы. В начале недели будет сухо, однако во второй половине недели будет снег и мокрый снег.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, на погодные условия на этой неделе будут влиять антициклоны, поэтому значительных осадков не предвидится.

Только во второй половине недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут вызвать незначительные осадки в виде снега или мокрого снега, говорит синоптик.

Ветер обещает быть слабым. В некоторых регионах возможно образование туманов, мороси и изморози.

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