Первая половина недели будет сухой, а уже со второй начнутся осадки.

На этой неделе погода в Украине будет довольно устойчивой, с температурой в пределах климатической нормы. В первой половине недели будет сухо, а уже во второй кое-где будет снег и мокрый снег. Об этом на портале meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что погоду на этой неделе будут определять антициклоны, поэтому существенных осадков не прогнозируется.

"Только во второй половине недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут стать причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега", - сообщил Кибальчич.

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Ветер ожидается слабый, местами возможны туманы с выпадением мороси и образованием изморози.

Погода 2 декабря

В понедельник в Украине осадков не прогнозируется. Местами возможны туман и изморозь. Днем столбики термометров покажут 0...+5 °С; в Крыму и на Прикарпатье воздух прогреется до +7 °С.

Погода 3 декабря

Во вторник, по прогнозу синоптика, в Украине сохранится преимущественно без осадков погода с облачным небом и отдельными туманами. Скорость ветра в большинстве областей будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С, а в Крыму, Одесской области и на Прикарпатье станет еще теплее - до +8 °С.

Погода 4 декабря

В среду в Украине сохранится стабильный характер погоды без осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью будет -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Крыму и Одесской области ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С.

Погода в декабре - прогноз на месяц

В декабре этого года погода в Украине будет соответствовать климатической норме. Такой прогноз предоставили специалисты Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, средняя температура в течение месяца будет колебаться от -4° до +2°, что соответствует типичным показателям для этого периода.

Месячное количество осадков составит 34-78 мм, а в горной местности местами достигнет 81-105 мм, что также является нормальным для декабря.

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