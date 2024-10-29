Синоптики прогнозируют, что только на востоке и юго-востоке страны температура будет за пределами климатической нормы.

В этом году погода в ноябре в Украине будет почти в пределах нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В частности, по данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне 1-8° тепла. В большинстве областей это близко к норме и только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Месячное количество осадков, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается 34-77 мм, а в Карпатах местами выпадет 100 мм осадков, что в пределах нормы.

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Какой будет зима в Украине - прогноз климатолога

Зима в этом году, по прогнозам, будет относительно теплой, а средняя температура воздуха может превышать климатическую норму на 2 градуса. Такую информацию ранее сообщила климатолог Вера Балабух.

Она отметила, что за последние 30 лет средние зимние температуры в Украине выросли почти на 1,5 градуса по сравнению с показателями 70-80-х годов прошлого века, и вероятно, эта тенденция продолжится и в этом году.

При этом эксперт отметила, что возможны резкие похолодания и заход арктического холода.

По словам Балабух, самые низкие зимние температуры в Украине обычно наблюдаются в восточных регионах и на высокогорье Карпат.

Она подчеркнула, что, скорее всего, нынешняя зима не станет исключением, хотя спрогнозировать 30-градусные морозы и их локацию пока невозможно. "Пока мы видим, что в этом году для востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", - сказала Балабух.

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