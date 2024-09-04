В столице зафиксировали новый температурный рекорд.

В Киеве в начале сентября зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции. 3 сентября в столице среднесуточная температура воздуха достигла 24,5℃. Это на 0,6℃ превзошло предыдущий рекорд для этого дня 2015 года.

Климатическая норма, по данным синоптиков, превышена на 7,2℃.

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Жаркое лето 2024 в Киеве - итоги

Метеорологи подвели итоги погоды лета 2024 года в Киеве, отметив, что это лето стало одним из самых теплых за все время наблюдений.

Согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха этим летом в Киеве составила +23ºС. Это превысило климатическую норму на 2,6ºС, что обеспечило второе место после рекордного лета 2010 года (23,7℃) среди самых теплых с 1881 года.

Июль продемонстрировал наибольшее положительное отклонение от нормы, которое составило 3,0℃.

Самым холодным днем в Киеве, по словам синоптиков, стало 14 августа, когда температура утром снизилась до +13,4°С, а жарче всего было 16 июля, когда термометры показали рекордные +36,0°С.

Всего за лето было зафиксировано 18 температурных рекордов: 14 в июле и остальные - в августе.

За три летних месяца выпало 211 мм осадков, что составляет 107% от среднемноголетней нормы. Больше всего осадков наблюдалось в июне - их количество почти вдвое превысило месячную норму.

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