Температура в столице снизится на 3 градуса.

В среду, 4 сентября, в Киев придет небольшое похолодание - температура снизится на 3 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в Киеве будет около +20°, а вот днем температура максимально поднимется до +26°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Свежести добавит северо-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, но сниженным, 750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 4 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 4 сентября ночью будет +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +32°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +17°...+25°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 4 сентября - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°.

В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +30°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+25°, гроза.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

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