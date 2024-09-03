В среду, 4 сентября, в Киев придет небольшое похолодание - температура снизится на 3 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в Киеве будет около +20°, а вот днем температура максимально поднимется до +26°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Свежести добавит северо-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, но сниженным, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода 4 сентября - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.
В Тернополе 4 сентября ночью будет +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +32°, небольшая облачность.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +17°...+25°, пасмурно, небольшой дождь.
В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.
В Одессе 4 сентября - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°.
В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +30°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+25°, гроза.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +29°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.