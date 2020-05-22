В Киеве объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с.
В пятницу, 22 мая, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Днем 22 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, 22 мая в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
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