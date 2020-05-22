В Киеве сегодня без осадков, температура до +11°
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
Прохладно и дождливо: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +10°. Ветер западный и северо-западный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно и почти без осадков..
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+17°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+14°... +6°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:90 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:05:50
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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