Снижение температуры в столице будет постепенным.

На этой неделе в Киев придут мороз. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В целом, по данным синоптиков, текущая неделя принесет для Киевщины преимущественно облачную и влажную погоду порой с осадками.

С середины недели воздушные потоки изменятся на северо-восточные и начнет поступать более холодная воздушная масса.

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"Соответственно температура будет постепенно снижаться и в конце недели вернутся морозы", - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптиков, 15 февраля в Киеве будет 0° как днем, так и ночью, а уже 16 числа днем ожидается -2°, а ночью температура снизится до -4°. В дальнейшем морозы будут постепенно усиливаться.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на сегодня, 13 февраля

По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно, ожидается небольшой дождь.

Утром по области местами будет наблюдаться туман. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура по области +8°...+13°, а в Киеве ожидается около +10°.

О постепенном похолодании в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, прорыва тепла в Украину пока не видно - в течение недели постепенно будет холодать.

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