Ближайшие несколько дней в Украине все еще будут теплыми.

На этой неделе в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Первая половина недели будет теплой и с периодическими дождями, а затем температура упадет, а дожди сменятся на мокрый снег и снег. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

В понедельник, 12 февраля, нас ждет преимущественно пасмурная погода, местами - с прояснениями. Температура по всей стране будет невероятно высокой, +8°...+14°, а в Крыму и местами на западе воздух прогреется до +15°...+16°.

13 февраля температура в Украине чуть снизится, однако все равно будет очень тепло как для февраля: +7°...+11°, а на юге - до +12°...+15°. Во вторник практически по всей старне пройдут небольшие дожди.

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В среду, 14 февраля, температура в Украине снизится еще на пару градусов, до +4°...+8° а на юге и юго-востоке - до +9°...+13°. В отдельных областях покапают небольшие дожди, которые при снижении температуры могут переходить в мокрый снег.

С четверга, 15 февраля, погода в Украине испортится. Днем в большинстве областей будет -1°...+5°, лишь на юге, в Прикарпатье и Закарпатье будет теплее, +6°...+8°. Ночью на левобережье морозы достигнут -1°...-7°.

Перед выходными температура в Украине продолжит снижаться, из-за чего дожди в ряде областей превратятся в мокрый снег или просто снег. Ночью будут морозы до -1°...-12°, а днем в большинстве областей термометры покажут -7°...-1°. Лишь на юге и западе останется плюсовая температура, +1°...+8°.

На выходных, 17 и 18 февраля, погода в Украине будет преимущественно пасмурной и холодной. Днем в воскресенье температура будет в пределах от -4° до +3° и лишь местами на юге воздух прогреется до +5°...+6°.

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