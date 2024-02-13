Прорыва тепла в ближайшее время не предвидится, температура наоборот будет снижаться.

Сегодня, 13 февраля, в Украине еще будет тепло, но в дальнейшем температура будет постепенно снижаться - в ближайшее время потепления в Украине уже не будет. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня днем ожидается +6...+11, на юге воздух прогреется до +9...+14, а в Крыму - до +15...+17 градусов.

"Это тепло размоется дождями, которые будут преобладать во вторник в большинстве областей Украины", - говорит Наталья Диденко.

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Она также отметила, что туманы будут усиливать влажность, а на дорогах уменьшать видимость, поэтому водителям следует включать фары.

"Ветра сильного не будет, однако в туманной ситуации это угрожающе, особенно на оживленных автотрассах и в крупных городах. Потому что вредные вещества, дымы и другие примеси беспрепятственно будут прилепляться к капелькам влаги, как рыбки-прицепы, и нападать на наши бронхи и легкие. Здесь можно и о масках вспомнить", - посоветовала синоптик.

По ее словам, в Киеве 13 февраля будет сыро, мокро и туманно. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов.

"В дальнейшем по неделе будет постепенно холодать. Прорыва тепла не видно, но его и не должно пока быть - зима, февраль", - сообщила Наталья Диденко.

По данным Погода УНИАН, до 15 февраля в Украине будет сохраняться теплая погода с периодическими осадками в виде дождей. С 15 числа температура резко снизится - вернутся морозы, местами ночью будет до -10...-12°, а дожди превратятся в снег и мокрый снег.

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