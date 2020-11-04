Завтра в Киеве - прохладно и пасмурно: температура повысится до +9°

В столице осадков не ожидается.

Завтра в Киеве - прохладная осень / фото УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Киеве будет прохладно и пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +9°.

Ветер юго-западного направления со скоростью до 1,6 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление практически в норме - 757 мм рт. ст.

Народный прогноз

5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

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