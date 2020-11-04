Завтра в Киеве - прохладно и пасмурно: температура повысится до +9°
В столице осадков не ожидается.
В четверг, 5 ноября, в Киеве будет прохладно и пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +9°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра украинцев ожидает пасмурная погода с прояснениями, местами пройдут дожди (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +9°.
Ветер юго-западного направления со скоростью до 1,6 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление практически в норме - 757 мм рт. ст.
Народный прогноз
5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
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+19°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+19 °
Мин./макс. температура:+7° / +19°
Влажность:73 %
Давление:771 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:42
Закат17:03
Фаза луны:
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