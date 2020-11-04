Завтра в Киеве - прохладно и пасмурно: температура повысится до +9°

17:00, 4 ноября 2020
37

В столице осадков не ожидается.

Завтра в Киеве - прохладная осень / фото УНИАН
Завтра в Киеве - прохладная осень / фото УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Киеве будет прохладно и пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра украинцев ожидает пасмурная погода с прояснениями, местами пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +9°.

Ветер юго-западного направления со скоростью до 1,6 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление практически в норме - 757 мм рт. ст.

Народный прогноз

5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпогода в Киевепогода на завтраосень в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
73 %
771 мм
4.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять