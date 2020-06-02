Климатологи подвели итоги контрастной весны в Киеве

13:00, 2 июня 2020
85
0

Метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило.

Погода весной в Украине была контрастной / УНИАН
Погода весной в Украине была контрастной / УНИАН

Средняя температура воздуха весной в Киеве составила +9,6º, что на 1,4° выше климатической нормы.

Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура +14°

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В этом году весна была очень контрастной. Температура в марте была выше климатической нормы на 5,8°, а в мае оказалась холоднее на 2,8°.

Климатологи отмечают, что метеорологическое лето в Киеве и до сих пор не наступило. Среднестатистически оно начинается 14 мая, а позднее всего - 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы.

Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
53 %
757 мм
3.4 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять