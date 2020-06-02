Климатологи подвели итоги контрастной весны в Киеве

Метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило.

Погода весной в Украине была контрастной / УНИАН

Средняя температура воздуха весной в Киеве составила +9,6º, что на 1,4° выше климатической нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В этом году весна была очень контрастной. Температура в марте была выше климатической нормы на 5,8°, а в мае оказалась холоднее на 2,8°.

Климатологи отмечают, что метеорологическое лето в Киеве и до сих пор не наступило. Среднестатистически оно начинается 14 мая, а позднее всего - 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы.

Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков.