В Киеве 30 мая прошел рекордный дождь

15:32, 1 июня 2020
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Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня прошлого года.

В Киеве 30 мая прошел рекордный дождь / Фото: УНИАН
В Киеве 30 мая прошел рекордный дождь / Фото: УНИАН

В субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 30 мая в столице впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году.

Климатологи отмечают, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня прошлого года.

Напомним, 1 июня в Киеве пройдет дождь, температура до +15°.

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Теги: #Киев#погода#дождь#рекорд
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