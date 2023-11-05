Сейчас известно, что в результате непогоды уже пострадал один человек.

Сегодня в Киеве ожидаются неблагоприятные погодные условия: умеренный, местами значительный дождь; порывы ветра 17-22 м/с. В городе объявлен І - "желтый" уровень опасности.

Об этом сообщил начальник киевской ГВА Сергей Попко. По его данным, в результате осложнения погодных условий уже произошло подтопление в некоторых районах города. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.

В Святошинском районе:

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ул. Стеценко (ликвидируется);

просп. Курбаса (ликвидировано);

ул. Героев Космоса (ликвидировано);

бул. Академика Вернадского, (ликвидировано).

В Оболонском районе: ул. Казанская (ликвидируется).

В Дарницком:

ул. Ташкенская (ликвидируется);

ул. Переясловская (ликвидируется).

Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена внешняя газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.

"Относительно пострадавших-сейчас известно об одном человеке, который получил черепно - мозговую травму", - уточнил Попко.

"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления", - призвал глава КМВА и добавил, что в городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Непогода в Киеве

28 октября в Киеве наблюдалась серьезная непогода. Из-за сильного урагана по городу разбросало сотни деревьев и веток. По данным КО "Киевзеленстрой", это примерно 592 дерева, которые повалила или повредила непогода.

Тогда КМВА сообщила о гибели двух человек - мужчин 65 и 35 лет. Пострадали от сильного ветра 7 человек.

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