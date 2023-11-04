Объявлен І уровень опасности, "желтый".

В воскресенье, 5 ноября, в Киеве и области будет бушевать непогода, предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что погода прежде всего будет облачной с прояснениями. В то же время ночью и утром будут наблюдаться опасные метеорологические явления. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, объявлен и уровень опасности, "желтый".

"Ночью умеренный, местами по области значительный дождь; днем без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, ночью и утром порывы 17-22 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 12-17°", – говорится в сообщении.

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В украинской столице в воскресенье ожидается от 11-13° ночью до около 15° днем.

Погода в Украине на выходных 4 и 5 ноября

В субботу, 4 ноября, в некоторых областях Украины потеплело. Самая высокая температура традиционно фиксировалась на юге.

В воскресенье, 5 ноября, по данным Погода УНИАН, в Украине ожидается небольшая облачность. Дожди разной интенсивности продолжатся, а температура в большинстве областей останется без изменений.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами - попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков, но ожидается сильный ветер.

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