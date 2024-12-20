В городе и области сегодня ожидается усложнение погоды.

В Харькове на пятницу, 20 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Усложнение погоды, по данным синоптиков, ожидается и по Харьковской области.

"Утром и первой половине дня по области и городу ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен I уровень опасности. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными.

Погода в Харькове - прогноз

20 декабря на Харьковщине будет облачно с прояснениями. По области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура по области ожидается от +2° до +7°, а в Харькове будет +3°...+5°.

21 декабря на Харьковщине будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут небольшие осадки. Местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, а днем будет 0°...+5°.

22 декабря также будет облачно. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура снизится до -3°...+2°, а днем будет -1°...+4°.

23 декабря на Харьковщине будет облачно. Ожидается небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью будет -3°...+2°, а днем столбики термометров покажут 0°...+5°.

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