Синоптики прогнозируют на сегодня гололедицу и сильные порывы вытру.

В Харькове на сегодня, 18 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Также непогода ожидается и по территории Харьковской области.

"18 декабря по области и городу ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении.

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По прогнозам синоптиков, на дорогах в регионе также образуется гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

18 декабря на Харьковщине будет облачная погода. По обалсти пройдут небольшие осадки (снег с дождем), ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с, порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове температура воздуха в течение суток 0°...+2°.

19 декабря на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура воздуха снизится до -1°...-6°, а днем будет -1°...+4°.

20 декабря также будет переменная облачность и без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью 0°...+5°, а днем будет +2°...+7°.

21 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений, 3 - 8 м/с, а температура в течение суток 0°...+5°.

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