Предупреждение действует и для Харьковской области.

В Харькове на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"20 - 21 февраля по городу и области на дорогах ожидается гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

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Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Из-за гололеда объявлен I уровень опасности, желтый.

20 февраля на Харьковщине будет облачно. Днем по области ожидается снег, а на дорогах образуется гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 3-8° мороза. В Харькове днем будет идти снег. На дорогах также будет скользко. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура днем - 4-6° мороза.

21 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, а днем значительных осадков уже не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 10-15° мороза, местами - до 18-20° мороза, днем столбики термометров будут показывать 4-9° мороза.

22 февраля на Харьковщине также будет преобладать облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны, однако на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит 10-15° мороза, местами до 18-20° мороза, а днем - 4-9° мороза.

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