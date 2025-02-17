Повышенный уровень нбезопасности объявлен и по территории области.

В Харькове объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение будет действовать в течение 17 и 18 февраля.

"По городу и области на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

17 февраля на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем по области будет -4°...-9°. В Харькове также ожидается переменная облачность. Днем возможен слабый снег. Утром местами будет наблюдаться туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем -5°...-7°.

18 февраля погода на Харьковщине будет переменчивой. Осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 13-18° мороза, днем поднимется до 3-8° мороза.

19 февраля сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны, однако на дорогах будет оставаться гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит 11-16° мороза, а днем повысится до 2-7° мороза.

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