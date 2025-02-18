В городе и области объявлен повышенный уровень опасности.

На вторник, 18 февраля, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром 18 февраля по городу и области ожидается туман", - предупреждают синоптики.

По их данным, видимость упадет до 200-500 метров.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Также 18 февраля по городу и области на дорогах сохранится гололедица.

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - призвали синоптики.

18 февраля на Харьковщине ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, умеренный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области днем -3°...-8°, а в Харькове столбики термометров покажут -4°...-6°

19 февраля также будет переменная облачность и без существенных осадков. Ночью местами возможен туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11°...-16°, местами - до -18°...-20°. Днем прогнозируется -3°...-8°.

20 февраля на Харьковщине будет облачно. В некоторых районах возможен небольшой снег. На дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер останется 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -9°...-14°, местами -16°...-18°. Днем ожидается -3°...-8°.

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