В среду, 18 декабря, осадков в Украине станет гораздо меньше. Дожди останутся лишь местами на северо-западе и в Винницкой области, а на востоке возможен снег. Температура чуть снизится, но все равно останется плюсовой. Также день порадует украинцев солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Тернополе 18 декабря ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...+2°.
- В Одессе 18 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, снег.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+7°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +3°.
- В Северодонецке - пасмурно, снег с дождем, температура ночью +2°, днем +3°.
18 декабря - праздник, приметы погоды
18 декабря - Саввы. Красный огонь в печи и поленья трещат - на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом - к морозу, дым волоком - к ненастью.