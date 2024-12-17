Температура пока останется без резких изменений, а вот осадков станет меньше.

В среду, 18 декабря, осадков в Украине станет гораздо меньше. Дожди останутся лишь местами на северо-западе и в Винницкой области, а на востоке возможен снег. Температура чуть снизится, но все равно останется плюсовой. Также день порадует украинцев солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +3°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 декабря ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...+2°.

В Одессе 18 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.

В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+7°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, снег с дождем, температура ночью +2°, днем +3°.

18 декабря - праздник, приметы погоды

18 декабря - Саввы. Красный огонь в печи и поленья трещат - на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом - к морозу, дым волоком - к ненастью.

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