По городу и области объявили І уровень опасности.

В Харькове на 17 декабря объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявили также по территории Харьковской области.

"17 декабря по области и городу ожидаются порывы западного ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

17 декабря на Харьковщине будет облачная погода. Днем по области пройдет небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет западный, 7 - 12 м/с, порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове во вторник ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет западный с порывами до 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0°...+2°.

18 декабря на Харьковщине также будет облачная погода. Ожидается небольшой мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с с порывами до 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

19 декабря на Харьковщине уже будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается небольшой мокрый снег с переходом в дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, но уже без сильных порывов. Температура воздуха: ночью -1°...-6°, а днем от -2° до +3°.

Вас также могут заинтересовать новости: