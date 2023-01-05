Первыми похолодание ощутят жители Эстонии и Латвии.

Восточная Европа, в том числе и Украина, а также некоторые части Азии столкнутся с резким похолоданием. Об этом сообщает The Watchers.

Прогнозируется, что в ближайшие дни на Восточную Европу и Азию обрушится сильное похолодание, в результате чего температура упадет примерно до -30 градусов.

Как сообщается, первые волны очень холодного воздуха ожидаются в Эстонии и Латвии 5 января. Затем они распространятся на юг, в Литву, Беларусь и Украину. По прогнозу, к 7 января в центральной и восточной Украине будет от -5° до -8°.

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К 10 января волна холода усилится и распространится дальше на юг и на восток - в Азию.

В Украину идет сильное похолодание: что известно

Известный синоптик Наталья Диденко призвала украинцев подготовиться к резкой смене погоды. По ее данным, ожидаются морозы до -10...-16 градусов. Пик похолодания, по словам Натальи Диденко, будет 6-9 января.

О том, что в Украине ожидается резкое похолодание, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Согласно прогнозу, уже на Рождество "минус" будет как ночью, так и днем. Холоднее всего будет на Левобережье. Днем там ожидается -6°...-12°, а ночью морозы будут достигать -15 градусов.

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