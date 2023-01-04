Максимальное похолодание ожидается уже в ближайшие выходные.

В Украине после аномально теплого начала января ожидается резкое и сильное похолодание. Часть страны скуют мощные морозы. Согласно данным Погода УНИАН, температура будет опускаться до -10...-15 градусов.

Первые существенные морозы придут в Украину 6 декабря. Днем по всей стране будет "плюс", а вот ночью в большинстве областей ожидается "минус". Холоднее всего будет на северо-востоке Украины. Так, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях температура упадет до -10°...-13°. Около -9° ожидается на Полтавщине, а в большинстве северных, центральных и восточных областей столбики термометров покажут -4°...-7°.

На Рождество, 7 января, морозы в Украине лишь усилятся. "Минус" ожидается как ночью, так и днем. Холоднее всего будет на Левобережье. Днем там ожидается -6°...-12°, а ночью морозы будут достигать -15 градусов. При этом на западе Украины будет тепло: днем до +5°, а ночью до -4°.

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Не менее морозная погода ожидается и в воскресенье, 8 января. Днем на Левобережье, а также в большинстве центральных и северных областей будет -5°...-10°, а ночью температура по-прежнему будет опускаться до трескучих -10°...-15°.

К счастью, такие сильные морозы продержатся в Украине недолго. Уже с понедельника, 9 января, ожидается повышение температуры. Днем на Левобережье и в центре столбики термометров покажут 0°...-5°, а на западе и юге воздух прогреется до +4°...+7°. Ночью на Левобережье все еще будут морозы до -6°...-13°.

Во вторник, 10 января, в Украине станет еще теплее. Ночью температура будет максимально опускаться до -5°...-8°, а днем лишь в Сумской области будет около -7°. На остальной территории Левобережья столбики термометров покажут 0°...-5°, на западе воздух прогреется до +3°...+7°, а на юге ожидается +6°...+10°.

В Украину идет похолодание: что говорят синоптики

Синоптик Наталья Диденко призвала украинцев готовиться к резкой смене погоды. По ее прогнозу, пик похолодания в Украине придется на 6-9 января. Температура будет снижаться до -10°...-16°. По ее данным, самыми холодными в рождественские дни и ночи будут север, часть центра, которая ближе к востоку, и восток Украины.

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