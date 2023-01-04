По словам синоптика Натальи Диденко, 5 января в Украине ожидаются осадки и усиление ветра.

В четверг, 5 января, в Украине ожидается существенное изменение погоды. По словам синоптика Натальи Диденко, со Скандинавии к нам придет циклон Axel. Он принесет с собой осадки и усиление ветра.

По данным синоптика, осадки могут быть умеренными, в южной части - преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег более вероятны завтра во второй половине дня и вечером.

"При перемещении атмосферных фронтов 5 января западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Температура воздуха, по ее прогнозу, ожидается ближайшей ночью от 4 тепла до 3 мороза. Завтра днем еще будет достаточно тепло, +3...+8 градусов, а на юге и западе местами до +7...+11 градусов. Холоднее всего уже будет на северо-востоке Украины, 0...+4 градуса.

В Украину идут морозы: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается резкое и существенное похолодание. Во многих областях Украины ближе к выходным ударят морозы до -10...-15 градусов.

К счастью, такие свирепые холода продержатся в Украине недолго. Уже во вторник, 10 января, ожидается повышение температуры.

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