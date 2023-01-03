По данным Натальи Диденко, ожидаются морозы до -10...-16 градусов.

В Украине с 5 января ожидается постепенное снижение температуры. Пик похолодания придется на 6-9 числа. В частности, налетят осадки и ударят сильные морозы. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, 4 января в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода. Максимальная температура воздуха завтра составит в большинстве областей +2...+8 градусов, на юге и западе будет до +5...+11 градусов. Без серьезных осадков.

"В дальнейшем температура воздуха будет снижаться, пик снижения придется на 6-9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег", - прогнозирует синоптик.

Видео дня

По ее данным, самыми холодными в рождественские дни и ночи будут север, часть центра, которая ближе к востоку, и восток Украины. Там ночью вероятно до -10...-16 градусов.

"Поэтому пока просто надо внимательно следить за уточненными прогнозами и подготовиться к резкой смене погоды", - отметила она.

В Украину идет зимняя непогода: что известно

По данным Укргидрометцентра, в этом году в Украине ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, с четверга, 5 января, почти по всей стране ожидаются осадки разной фазы, а температура начнет постепенно снижаться.

Так, в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ночью ожидается мокрый снег, днем - преимущественно дождь, местами налипание мокрого снега и гололед.

Вас также могут заинтересовать новости: