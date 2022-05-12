Сегодня во многих областях Украины на западе и севере ожидаются грозы и сильный ветер.

На сегодня, 12 мая во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Сумская

Черниговская

Киевская

Житомирская

Винницкая

Ривненская

Волынская

Хмельницкая

Тернопольская

Львовская

Черновицкая

Ивано-Франковская

Закарпатская

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +27°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 мая ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+28°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.

В Одессе 12 мая - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +23°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+19°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°.

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