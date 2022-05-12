На сегодня, 12 мая во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Сумская
- Черниговская
- Киевская
- Житомирская
- Винницкая
- Ривненская
- Волынская
- Хмельницкая
- Тернопольская
- Львовская
- Черновицкая
- Ивано-Франковская
- Закарпатская
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
В Тернополе 12 мая ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+28°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
В Виннице сегодня будет +13°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.
В Одессе 12 мая - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.
В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +23°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+23°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+19°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°.