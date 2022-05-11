В четверг,12 мая, в Украину ворвется настоящая летняя жара. Так, на западе, севере и местами в центре температура поднимется до +27°...+29°. На остальной территории будет свежее, но все равно очень тепло, около +21°...+23°. Осадки ожидаются на северо-западе. По всей стране будет доминировать небольшая облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Тернополе 12 мая ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+28°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +13°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.
- В Одессе 12 мая - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+23°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+19°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°.
Народный прогноз на 12 мая
12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.