На северо-западе Украины ожидаются дожди.

В четверг,12 мая, в Украину ворвется настоящая летняя жара. Так, на западе, севере и местами в центре температура поднимется до +27°...+29°. На остальной территории будет свежее, но все равно очень тепло, около +21°...+23°. Осадки ожидаются на северо-западе. По всей стране будет доминировать небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +27°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 мая ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+28°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.

В Одессе 12 мая - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +23°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+19°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°.

Народный прогноз на 12 мая

12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

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