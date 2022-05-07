Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы.

Сегодня, 7 мая в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 7 мая в западных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская.

Также, по данным синоптиков, 7-8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине ближайшие выходные местами ожидаются дожди, грозы и даже град.

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