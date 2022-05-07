Сегодня, 7 мая в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 7 мая в западных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская.
Также, по данным синоптиков, 7-8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине ближайшие выходные местами ожидаются дожди, грозы и даже град.