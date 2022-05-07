7 мая на западе Украины будут грозы и шквалы / фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 7 мая в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 7 мая в западных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская.
скриншот meteo.gov.ua

Также, по данным синоптиков, 7-8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

скриншот meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине ближайшие выходные местами ожидаются дожди, грозы и даже град.

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