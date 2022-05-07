Теплее всего 7 мая будет на западе Украины, а прохладнее всего - на востоке.

Сегодня, 7 мая, в большинстве западных, а также местами в северных областях Украины ожидаются осадки. Дожди ожидаются небольшие, но местами - с грозами. Теплее всего сегодня будет на западе Украины, а прохладнее всего - на востоке.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Основные осадки сегодня сконцентрируются на западе Украины. На Закарпатье и в Хмельницкой области вероятны ливни, на остальной территории - небольшие дожди, лишь в Волынской области будет преимущественно сухо. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидаются грозы. Температура днем будет в пределах +17°...+22°.

Жителей севера Украины сегодня также ждут небольшие весенние дожди. Здесь осадки ожидаются в Черниговской и Житомирской областях. Столбики термометров поднимутся до +16°...+18°.

В центральных областях сегодня будет сухо, небольшая облачность, лишь в Днепре ожидается много солнца. Температура днем будет от +16° до +19°.

На востоке Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +16°...+17°. Ожидается сухая погода и небольшая облачность.

На юге Украины тепло распределится неравномерно. В Крыму - до +13°, а на остальной территории воздух прогреется до +17°...+19°. Без осадков.

Напомним, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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