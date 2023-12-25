На сегодня синоптики прогнозируют усиление ветра.

На понедельник, 25 декабря, по всей Украине из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"25 декабря в западных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по прогнозу, на высокогорье Карпат скорость ветра будет достигать 25-30 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине на Рождество - прогноз на 25 декабря

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня украинцев ждет облачная погода. Днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура в западных областях днем 8-13°, на остальной территории в 4-9° тепла, на юге - до 13° и только в восточных и северо-восточных областях будет от 2° мороза до 3° тепла.

Штормовое предупреждение в Киеве - прогноз

В Киеве сегодня, по прогнозу, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Из-за этого в столице и Киевской области объявлен І уровень опасности. Ожидается, что в течение дня температура здесь повысится до +4°...+9°, будет облачно и местами на дорогах скользко.

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