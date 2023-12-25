25 декабря снег в Украине сменится на дожди / фото ua.depositphotos.com

На Рождество, 25 декабря, погода в Украине изменится кардинальным образом. Температура резко повысится, местами будет аж +10°...+12°, а вместо снега практически по всей стране пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +8°, легкий дождь.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +9°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°, дождь.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, дождь.
  • В Тернополе 25 декабря ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
  • В Виннице сегодня сегодня будет -1°...+10°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -1° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+5°, мокрый снег..
  • В Одессе 25 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°, легкий дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +9°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+8°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, снег, температура ночью -3°, днем +6°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +6°, снег с дождем.
25 декабря в Украине будут дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 25 декабря

Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима будет теплая, а лето пасмурное. 

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