Местами температура подскочит до весенних +10°...+12°.

На Рождество, 25 декабря, погода в Украине изменится кардинальным образом. Температура резко повысится, местами будет аж +10°...+12°, а вместо снега практически по всей стране пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +8°, легкий дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +9°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, дождь.

В Тернополе 25 декабря ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице сегодня сегодня будет -1°...+10°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью -1° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+5°, мокрый снег..

В Одессе 25 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+8°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, снег, температура ночью -3°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +6°, снег с дождем.

Приметы погоды 25 декабря

Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима будет теплая, а лето пасмурное.

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